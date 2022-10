Assago, il folle fermato da un ex calciatore di Serie A: “Non sono un eroe”

Quando accaduto ad Assago in queste ore ha sconvolto l’Italia intera. Ad aver fermato l’aggressore un’ex calciatore di Serie A.

In queste ore tiene banco quanto accaduto in un supermercato di Assago, nella provincia di Milano, dove un uomo di 46 anni ha accoltellato cinque persone, portandone una alla morte. Non è ancora chiara la motivazione che avrebbe spinto l’uomo a questo folle gesto, anche se al momento gli inquirenti escludono nettamente la pista terroristica che aveva attirato qualcuno soprattutto nelle prime ore durante le quali è emersa la tragedia.

Quelle che sono le prime indiscrezioni che arrivano dal commissariato in Via Moscova, dove il 46enne in questo momento si trovano, parlano di una persona in preda ad un raptus psicotico ed ancora non lucido al punto da poter essere interrogato in maniera credibile dalle autorità.

Tra le persone vittime di questa folle aggressione anche il giocatore del Monza Pablo Mari, ricoverato all’Ospedale di Niguarda ma non in pericolo di vita. Anche il dirigente Adriano Galliani ha confermato che il giocatore ha riportato una ferita alla schiena ed è cosciente.

Assago, l’ex Napoli ed Inter Tarantino ha bloccato l’aggressore

Ma, oltre a Pablo Mari, c’è anche un altro protagonista di questa vicenda che arriva dal mondo del calcio. Si tratta di Massimo Tarantino, ex calciatore che ha giocato tra le altre con le maglie di Napoli ed Inter. Sarebbe stato proprio lui, infatti, ad aver disarmato l’aggressore all’interno del supermercato.

“Non ho fatto niente, non sono un eroe”, le parole dell’ex calciatore rilasciate ai microfoni di ‘Fanpage.it’. Al momento c’è notizia di una persona che ha perso la vita, un dipendente della catena ‘Carrefour’ all’interno della quale è accaduta la tragedia. Altre tre persone – riporta ‘Ansa’ – sono in condizioni gravi.