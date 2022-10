Da Milano arriva una notizia shock. Il calciatore del Monza è stato vittima di un accoltellamento: le condizioni.

Notizie che uno non vorrebbe mai sentire. Da Milano arriva la notizia di una aggressione al calciatore del Monza Pablo Mari. Il difensore spagnolo classe ’93, di proprietà dell’Arsenal ma in prestito ai lombardi, è stato infatti vittima di un increscioso episodio.

Il calciatore si trovava in un centro commerciale di Assago, un cittadina della provincia di Milano. Dalle prime notizie riportate da Tuttosport, Mari sarebbe stato vittima di un’aggressione con arma bianca. Un uomo avrebbe aggredito il calciatore e altre quattro persone.

Immediati i soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine con il calciatore che è stato immediatamente portato all’Ospedale Niguarda di Milano. Il calciatore è cosciente e non in pericolo. Immediata la mobilitazione da parte del Monza che, nella persona dell’amministratore delegato Adriano Galliani e del tecnico Raffaele Palladino in questi minuti sta andando a fare visita a Pablo Mari.

Milano, aggredito Pablo Mari del Monza: fermato un 46enne

I carabinieri arrivato poco dopo hanno arrestato un uomo 46enne. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che dopo l’aggressione i presenti al centro commerciale sarebbero intervenuti per fermare l’aggressore, riuscendo a trattenerlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Al momento si valuta l’ipotesi che il soggetto abbia agito per disturbi mentali, escludendo quindi qualsiasi altra ipotesi dietro al gesto folle. Mentre si resta in attesa di conoscere qualcosa in più sulle condizioni del difensore spagnolo del Monza, anche se, come detto, non è in pericolo.