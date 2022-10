Calciomercato Inter, Marotta tenta il colpo: affare in Uruguay

Inter, Marotta prova a fare affari in Uruguay. Il club nerazzurro ha messo nel mirino un giovane calciatore: tutte le cifre dell’affare.

L’Inter di Steven Zhang è già al lavoro per rinforzare la rosa. Il club nerazzurro, con Beppe Marotta e Piero Ausilio oberati di lavoro, prova a blindare i top player della squadra. L’obiettivo principale è provare a tenere stretto il cartellino di Milan Skriniar. Il futuro difensore dell’Inter, corteggiatissimo negli ultimi giorni di calciomercato estivo dal Paris Saint-Germain del presidente Nasser Al-Khelaifi, non è ancora chiaro.

Nonostante la trattativa tra i nerazzurri e l’entourage del giocatore vada avanti da diversi mesi, non è ancora stata trovata l’intesa decisiva tra le parti. Per questo motivo, non è da escludere una sua partenza durante il mercato invernale di gennaio visto il contratto in scadenza al 30 giugno 2023. Qualora non partisse nei prossimi mesi, non è da escludere la possibilità di perderlo a parametro zero in estate.

Calciomercato Inter, Marotta punta Alan Matturro

Seppur slegato dal futuro di Milan Skriniar, Alan Matturro è finito nel mirino di Dario Baccin. Il braccio destro del direttore sportivo Piero Ausilio è rimasto folgorato dalle prestazioni del centrale classe 2004 del Defensor Sporting, club uruguaiano.

L’affare, probabilmente in ottica estiva, non dovrebbe avere a che fare col destino di Skriniar. Per provare a portare il giocatore del Defensor servirà versare nelle classe del club circa 6 milioni di dollari, cifra per la clausola rescissoria. Sul giocatore mancino ci sono diversi club, ma come riferisce il quotidiano ‘Tuttosport’, i nerazzurri sembrano essere i più interessati al momento.