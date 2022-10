Calciomercato Inter, c’è il contatto con il big: ora i tifosi sognano

Dopo mesi di sospetti, finalmente la realtà: l’Inter si è avvicinata con un passo concreto all’entourage del calciatore e finalmente i tifosi possono rasserenarsi sul suo futuro.

Durante l’estate per i sostenitori dell’Inter c’è stato il reale timore che Milan Skriniar lasciasse la squadra nerazzurra per trasferirsi al PSG. Il club francese, infatti, a più riprese ha provato a intavolare la trattativa, non trovando la porta del tutto chiusa. Per l’Inter sarebbe stata una cessione con un ritorno economico importante, lo stesso che Skriniar avrebbe ritrovato nel suo contratto.

Tuttavia, la trattativa non è mai entrata nel vivo e ciò ha aiutato la società a riflettere ancora di più sull’importanza del calciatore in rosa e maturare l’idea della proposta di rinnovo con cifre importanti.

Secondo le ultime indiscrezioni riferite da ‘Libero’, il club avrebbe cominciato finalmente a intavolare il discorso con l’entoruage del giocatore per arrivare quanto prima alla firma, evitando spaventi durante la sessione invernale di calciomercato.

Inter, rinnovo Skriniar: avviati i contatti con gli agenti dello slovacco

Sarebbe avvenuto quest’oggi il primo contatto reale fra le parti. L’attuale vincolo del difensore slovacco scadrà nel giugno del 2023, quindi non c’è tempo da perdere e ogni giorno che passa aumenta il rischio del parametro zero. Al momento le parti non sarebbero ancora arrivate a parlare di cifre nel dettaglio, ma l’entourage di Skriniar ha mostrato apertura rispetto alla possibilità che il difensore permanga in nerazzurro.

Nelle prossime settimane ci sarà un ulteriore summit, dove si cercherà di stabilire i parametri necessari per andare più nel profondo. D’altronde lo slovacco è considerato uno dei giocatori chiave del presente ma anche del futuro dell’Inter. Non è un caso che la fascia da capitano sia toccata proprio a lui, dopo averla indossata un idolo del club quale Samir Handanovic.