Inter, che sassata ai “cugini” del Milan: frecciata in diretta

L’Inter si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League e non è mancata una frecciata in diretta tv rivolta ai cugini del Milan.

La vittoria per 4-0 dell’Inter sul Viktoria Plzen ha facilitato la qualificazione della squadra di mister Simone Inzaghi agli ottavi di finale di Champions League. Un risultato veramente importante per il gruppo nerazzurro, chiamato a difendersi in un girone davvero complicato con Bayern Monaco e Barcellona a completarlo.

Proprio la squadra catalana guidata da Xavi è stata eliminata dalla competizione internazionale, portando lo stesso Pedri, centrocampista del Barcellona, ad ammettere che si sia trattato di un fallimento.

Tra gli uomini chiave per l’Inter c’è stato il suo numero 20, ovvero Hakhan Calhanoglu. Il turco è spesso al centro dell’attenzione sia per le critiche che per gli elogi, oltre che per aver in qualche modo ferito il cuore dei milanisti trasferendosi nella squadra dei cugini dell’Inter.

Inter, la frecciata di Materazzi al Milan: “Grazie per Calhanoglu”

Attraverso il ‘Corriere della Sera’ il giornalista Mario Sconcerti ha commentato l’importanza del centrocampista per l’Inter: “Il gioco scorre veloce, ha sempre un’idea. L’effetto Calhanoglu ha fatto scoprire Mkhitaryan e ritrovato Barella”. Calhanoglu è un calciatore davvero funzionale per i nerazzurri, per cui si sta imponendo sempre di più.

Di lui ha parlato anche il grande ex Inter, Marco Materazzi, proprio alla tv ufficiale della squadra nerazzurra, dichiarando ironicamente: “Dobbiamo ringraziare i cugini (il Milan, ndr) che ce l’hanno lasciato e che chiacchierano. Dobbiamo ringraziare lui. È un giocatore che parla poco ma fa i fatti. Corre, è determinato, non ha paura ad andare in tackle. Ha permesso a Brozovic di recuperare con calma, senza forzare. Ben vengano giocatori come lui”.