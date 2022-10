Napoli, superato il primato di Maradona: salti di gioia per Spalletti

Napoli travolgente in Serie A ed in Champions League. Gli azzurri, dopo il successo con i Rangers, superano il primato di Maradona.

La SSC Napoli di Luciano Spalletti vola sulle ali dell’entusiasmo. L’ennesimo risultato entusiasmante in Champions League ha lanciato gli azzurri in cima alla classifica delle squadre meno battute dei top cinque campionati europei insieme al Paris Saint-Germain. Un risultato decisamente inaspettato dopo la rivoluzione andata in scena questa estate. Gli addii di Ospina, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Fabian Ruiz, Mertens e Insigne avevano scatenato il malumore di parte della tifoseria.

Già durante i ritiri estivi a Dimaro Folgarida e a Castel di Sangro, in Abruzzo, è andata in scena più di una contestazione nei confronti delle scelte societarie che, ad oggi, si sono rivelate decisamente corrette. L’operato di Aurelio De Laurentiis e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta dando i suoi frutti e le scelte societarie risultano essere più fruttuose che mai.

Napoli da record: superato il primato di Maradona

Col Napoli primo in Serie A e nel girone A di Champions League, gli azzurri hanno battuto l’ennesimo record. In vista della gara di sabato contro il Sassuolo di Alessio Dionisi e della ‘finalina’ per il primo posto con il Liverpool di martedì prossimo, i partenopei puntano a continuare la striscia positiva.

La banda di Spalletti ha messo a segno dodici vittorie consecutive, siglando un settembre ed un ottobre da record. Superato anche il record che teneva banco dai tempi di Diego Armando Maradona e di Ottavio Bianchi. Ai tempi gli azzurri registrarono undici successi di fila a cavallo di due stagioni.