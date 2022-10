Napoli-Sassuolo, splendida sorpresa in arrivo: che regalo ai tifosi

In occasione di Napoli-Sassuolo, in programma il 29 ottobre alle 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona, è prevista una grande sorpresa per i tifosi azzurri.

Il prossimo 30 ottobre, come in realtà accade da oltre un trentennio, Napoli e Buenos Aires si uniranno emotivamente ancora una volta per Diego Armando Maradona. Per la seconda volta sarà nel suo ricordo, essendo scomparso nel novembre del 2020. Le due città celebreranno il compleanno dell’ex Pibe de Oro, che avrebbe compiuto 62 anni. Dovunque la sua immagine risalterà e sarà un giorno che offrirà la possibilità di omaggiarlo tra ricordi, aneddoti e manifestazioni varie.

In tal senso il Napoli sarà protagonista. Il club e la città che più l’hanno amato al mondo si preparano per festeggiarlo nel migliore dei modi. L’occasione perfetta si darà il 29 ottobre prossimo, quando in campo proprio allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ scenderanno gli azzurri per la sfida di campionato contro il Sassuolo, dopo la goleada in Champions League contro il Rangers Glasgow.

Il club di Aurelio De Laurentiis ha preparato un tributo speciale con la collaborazione dell’ex manager e amico di Maradona, Stefano Ceci.

Napoli-Sassuolo, allo stadio festa nel ricordo di Maradona per il compleanno

Secondo le indiscrezioni che cominciano a circolare, la cerimonia comincerà intorno alle 13:30. Ci sarà l’esibizione del rapper campano Clementino e diversi bambini del Parco Verde e della Sanità con una bandiera raffigurante il volto di Maradona oltre a maglie con la scritta “Auguri Diego”.

Il compleanno di Maradona sarà anche l’occasione per dei premi che riguarderanno sia il presidente azzurro che il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Questa tuttavia sarà soltanto una parte della cerimonia, che raccoglierà altri protagonisti. I tifosi del Napoli si anticiperanno sicuramente per arrivare allo stadio e godere di uno spettacolo in omaggio del più grande idolo calcistico.