Napoli-Simeone, c’è la splendida notizia dopo la doppietta: a breve l’ufficialità?

Il Napoli si gode il momento magico di Giovanni Simeone, ma in arrivo un’altra splendida notizia: a breve sarà tutto ufficiale

Vittoria netta contro i Rangers e quinta vittoria su cinque in Champions League. Il ruolino di marcia del Napoli 2.0 di Luciano Spalletti è da sogno e l’umore della piazza e del gruppo continua ad essere alle stelle. Proprio come quello di chi, come Giovanni Simeone, era finito fuori dai radar e dalle rotazioni del tecnico toscano per forza di cose.

Dopotutto il rientro di Osimhen e l’exploit di Raspadori hanno rallentato l’impatto dell’ex Verona e Fiorentina, che però si sta confermando una sentenza ogni qualvolta è in campo. E ieri, Simeone ha impiegato soltanto quindici minuti di gioco per impattare la gara con i Rangers e mettere a segno il proprio terzo e quarto sigillo in Champions League. Un rendimento da sogno, che ha catapultato il Cholito tra i migliori attaccanti di questa edizione.

Simeone, a breve sarà ufficiale la splendida notizia: succede dopo Napoli-Rangers

Non a caso, ieri l’argentino è stato premiato dalla UEFA come uomo partita di Napoli-Rangers. E adesso è in arrivo un’altra splendida notizia per lui: Giovanni Simeone è entrato nei candidati per il miglior giocatore della settimana, per quanto riguarda la Champions League. Un riconoscimento che a breve sarà ufficiale (almeno è quanto spera il popolo azzurro=, visto che in pochi hanno avuto il suo stesso impatto in questo turno di coppe europee.

A ricordare della candidatura del Cholito è proprio il Napoli attraverso l’account Twitter societario. Tutti i tifosi potranno votare per Simeone seguendo l’apposito link, aiutando il Cholito a raggiungere l’ennesimo traguardo di questo avvio di stagione.