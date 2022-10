“Speriamo abbia spazio…”: Napoli, l’agente esce allo scoperto

Uno dei giovani del Napoli cerca spazio. Parole dell’agente che ha parlato ai microfoni di ‘Radio Crc’, svelando le speranze per il futuro.

Il Napoli viaggia ad una velocità importante, in campionato cosi come in Europa. Anche ieri la squadra di Luciano Spalletti a portato a casa un’altra vittoria, ed è ormai ad un passo da quello che sarebbe il primo posto nel girone di Champions League. Un risultato che molti non avrebbero preventivato, soprattutto dopo la grande rivoluzione di questa estate.

Il punto forte di questa squadra è proprio gruppo, la capacità che l’allenatore ha avuto nel saper costruire una squadra vera, che sa soffrire e sacrificarsi. Tutto sanno quello che devono fare, ed anche quelli che giocano meno si fanno sempre trovare pronti quando chiamati in causa.

Ed allora ecco che in queste partite abbiamo visto anche un turnover presente, attento e mai distruttivo nei confronti del sistema di gioco costruito da Spalletti. Anche i giocatori giovani stanno trovano spazio, e riescono a dare una mano quando il tecnico li butta in campo.

Napoli, l’agente di Zanoli esce allo scoperto

Tra i giocatori utilizzati da Spalletti c’è anche Alessandro Zanoli. Anche nella partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona contro i Rangers, l’allenatore l’ha chiamato in causa e lui si è fatto trovare pronto dando il suo contribuito. Ma qual è il potenziale di questo ragazzo? Per scoprirlo serve vederlo in campo sempre di più, ed è quello che spera anche il suo agente Alessandro Moggi.

Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di ‘Radio Crc’: “Se Zanoli riuscirà a trovare lo spazio giusto nelle prossime partite? Me lo auguro, il Napoli ci ha visto lungo”, le parole di Alessandro Moggi. “Credo che sia un patrimonio da attingere e tutelare anche e soprattutto per il Napoli, mi auguro che abbia lo spazio di cui necessita per esprimersi”, ha ancora detto l’agente di Zanoli.