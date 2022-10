Gio Simeone ed il papà Diego: la rivelazione fa impazzire i tifosi del Napoli

Giovanni Simeone ed il papà Diego: la rivelazione a sorpresa fa impazzire anche i tifosi del Napoli. C’è il retroscena in diretta

Due gol in quindici minuti, dopo tre partite di assenza. Tanto è bastato a Giovanni Simeone per riprendersi il Napoli e fare quattro su quattro in Champions League. Un traguardo entusiasmante per il Cholito, ieri incoronato dalla UEFA come ‘hombre del partido’ e candidato anche al premio di miglior giocatore della settimana.

Insomma, piccoli traguardi su piccoli traguardi. Il tutto in una serata che è stata agrodolce per la famiglia Simeone. Mentre il figlio Giovanni illuminava il Maradona, il papà Diego veniva eliminato con il suo Atletico Madrid dal Bayer Leverkusen. Eppure la rivelazione ed il retroscena che arrivano dai due è una ‘sorpresa’ lieta per i tifosi del Napoli.

Giovanni e Diego Simeone, la rivelazione fa felici i tifosi del Napoli

A svelare tutto è Marco Ferrante, ex bomber e bandiera del Torino. Durante il suo periodo di crescita al Napoli, l’allora azzurro fu mandato in prestito al Pisa nella stagione ’91-’92. E in quella squadra c’era proprio un giovanissimo Diego Simeone. Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, Ferrante rivela e assicura: “Quando vedo il Cholito, rivedo la stessa ‘cazzimma’ che aveva suo padre in campo. E anche quella sua capacità di sapersi adattare a qualsiasi difficoltà”.

Un parere di cui fidarsi, visto che Ferrante e Simeone-padre erano molto amici ai tempi del Pisa: “Stringemmo moltissimo, quando conobbi Diego era ancora un ragazzino alle prime armi con il nostro calcio”, ha concluso l’ex Primavera del Napoli. I tifosi azzurri allora incrociano le dita: oltre alla ‘garra’, che il Cholito possa raggiungere anche gli stessi trofei di papà Cholo.