Simeone dal cuore d’oro: cosa è successo dopo Napoli-Rangers

Simeone campione vero non solo in campo. L’attaccante argentino ha sorpreso i tifosi al fischio finale di Napoli-Rangers di Champions League.

Archiviata la partita Napoli-Rangers, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, gli azzurri di mister Luciano Spalletti mettono nel mirino il Sassuolo di Alessio Dionisi che sabato arriverà allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. I partenopei, ancora incerti del primato nel girone A, intanto esultano per le dodici vittorie di fila messe a segno tra settembre ed ottobre.

Un dato record che non accadeva dai tempi di Maradona ed Ottavio Bianchi che ha infiammato l’ambiente partenopeo e fa sfregare le mani al presidente Aurelio De Laurentiis che, ancora una volta, ha avuto ragione sulle scelte societarie fatte durante il calciomercato estivo.

Simeone, gesto da vero campione dopo Napoli-Rangers

Oltre a Kvaratskhelia ed a Kim, gli azzurri possono contare su una rosa completa, coraggiosa e grintosa. Tra questi, il massimo rappresentante non può non essere Giovanni Simeone. L’attaccante argentino ex Hellas Verona, giunto in azzurro al posto di Andrea Petagna, si è rivelato un vero e proprio goleador, capace di fare la differenza ogni volta che Spalletti l’ha lanciato in campo.

Ieri sera, contro i Rangers di Glasgow, Simeone è stato protagonista assoluto con una doppietta capace di mettere in ginocchio la formazione scozzese. L’argentino, mvp del match, si è rivelato campione anche fuori dal terreno di gioco. Come riferito da ‘CalcioNapoli24’, l’azzurro, nell’immediato post partita, si è fermato nella zona della mixed zone per firmare autografi ad alcuni tifosi presenti. Un gesto che ha fatto impazzire i supporters, visto che tanti altri azzurri erano già andati via.