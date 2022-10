“È rimasto male”: Inter, l’addio è sempre più possibile

L’Inter si concentra sugli impegni programmati tra Serie A e Champions League, ma un addio si fa sempre più concreto: il punto della situazione.

L’Inter, dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi di Champions League, pensa a come affrontare al meglio gli impegni che la attendono. L’entusiasmo è tanto, ma la situazione che riguarda un giocatore in particolare è sempre più in bilico.

L’Inter andrà a giocare l’ultima dei gironi in Champions League, contro il Bayern Monaco, già sicura della qualificazione agli ottavi. Mentre in campionato i nerazzurri ospiteranno la Sampdoria in casa.

A canalizzare l’attenzione su di sé è, tuttavia, un’altra questione che riguarda il mercato. In bilico, infatti, c’è la permanenza di Robin Gosens che, complici le prestazioni di Federico Dimarco, non sta trovando molto spazio in campo. Queste le ultime sul suo futuro.

Calciomercato Inter, futuro in nerazzurro in bilico per Gosens: un club di Bundesliga lo vorrebbe con sé

Come riferito quindi dall’edizione odierna di ‘TuttoSport’, il futuro sembrerebbe proiettare Robin Gosens sempre più lontano dal club nerazzurro: “L’esterno pensava – si legge – che la rete col Barcellona sarebbe potuta diventare quella della sua personalissima svolta a Milano. Adesso invece teme di perdere il Mondiale nonostante il suo nome sia nell’elenco dei pre-convocati per il Qatar”.

Questo significa che: “Una sua partenza a gennaio, destinazione Bundesliga, da possibile è ora altamente probabile. Il Bayer Leverkusen lo accoglierebbe a braccia aperte“. In conclusione il quotidiano sportivo rivela: “Pochi mesi fa Robin voleva rimanere all’Inter per dimostrare il suo valore. Oggi invece la voglia di essere protagonista altrove potrebbe avere la meglio”.