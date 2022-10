Napoli, il nuovo regalo di De Laurentiis: succederà tra pochi giorni

Il presidente del Napoli De Laurentiis sta per chiudere un’operazione di mercato: la fumata bianca è imminente, i tifosi possono esultare.

I timori espressi da una larga fetta della tifoseria in estate, dopo l’addio di numerosi senatori, sono stati spazzati via tutti. Lasciando spazio ad una ritrovata felicità. Il Napoli, infatti, è uno schiacciasassi capace di collezionare numeri record e vittorie in quantità industriale. Nessuna squadra, ad esempio, negli ultimi 18 anni era mai riuscita a conquistare 5 successi di fila nella fase a gironi della Champions League.

Traguardo raggiunto invece dai partenopei, capolisti solitari in campionato a quota 29 punti frutto di 9 vittorie e 2 soli pareggi. I calciatori, in campo, si muovono all’unisono e tutti fin qui sono riusciti a fornire contributi concreti alla causa azzurra (ad eccezione di Tanguy Ndombele). Un ruolino di marcia da sogno i cui meriti sono da ascrivere tanto all’allenatore Luciano Spalletti, abile a conferire una specifica identità di gioco alla formazione, quanto alla dirigenza che da ormai qualche giorni sta provvedendo a blindare i gioielli della rosa.

Il primo a giurare nuovo amore al Napoli è stato Alex Meret. In seguito, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha provveduto ad avviare i contatti con l’entourage di Stanislav Lobotka al fine di iniziare a parlare del rinnovo del contratto. Le parti, dopo le recenti interlocuzioni, risultano quanto mai vicine. Anche gli ultimi dettagli, infatti, sono stati sistemati.

Napoli, imminente il rinnovo di contratto di Lobotka

A fornire aggiornamenti sulla questione ci ha pensato oggi il ‘Corriere del Mezzogiorno’, secondo cui l’annuncio ufficiale da parte del club arriverà prima della sosta dovuta al Mondiale. Al giocatore, in particolare, è stato proposto un prolungamento fino al 2028 a 3 milioni all’anno (comprensivi di una serie di bonus). Un bel salto rispetto ai 2 milioni percepiti fin qui dal centrocampista divenuto, con l’avvento in panchina del mister originario di Certaldo, una colonna portante della squadra.

Una crescita esponenziale la sua, che gli ha permesso addirittura di diventare uno dei migliori interpreti nel suo ruolo nel panorama calcistico mondiale. Da qui la volontà della società di gratificarlo attraverso un cospicuo adeguamento dell’ingaggio. Conclusa la pratica, i riflettori si sposteranno su Giovanni Di Lorenzo intenzionato a chiudere la propria carriera proprio al Napoli.