Calciomercato Napoli, rinnovo a vita: ingaggio aumentato

Il Napoli ha offerto il rinnovo a vita ad uno dei simboli dell’attuale rosa: accordo sulle cifre trovato, si attende la fumata bianca.

Salvo sorprese, quella di gennaio sarà una sessione di mercato tranquilla per il Napoli. Le operazioni condotte in estate, infatti, hanno reso la rosa a disposizione di Luciano Spalletti competitiva ai livelli più alti e così il club, in queste settimane, ha messo da parte l’idea di acquistare possibili rinforzi in inverno (vedasi Ola Solbakken ad un passo dalla Roma). Ora l’obiettivo principale consiste nel blindare i gioielli della squadra.

Tre, in particolari, le trattative in essere. La prima riguarda Stanislav Lobotka il cui rendimento, con l’avvento del tecnico di Certaldo in panchina, è cresciuto esponenzialmente al punto da renderlo uno dei migliori interpreti del ruolo a livello europeo. Le parti sono in contatto costante e di recente hanno individuato un’intesa comune, sulla base di 2.8 milioni netti all’anno. Un salto in avanti concreto, rispetto ai 2 milioni percepiti fin qui.

La fumata bianca è vicina, mancano soltanto da sistemare gli ultimi dettagli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a breve incontrerà poi l’entourage di Khvicha Kvaratskhelia, al quale verrà offerto un adeguamento dell’attuale ingaggio (circa 1.5 milioni). Prolungamento imminente, infine, pure per Giovanni Di Lorenzo divenuto ormai uno dei principali simboli della formazione partenopea.

Napoli, tutto fatto per il rinnovo a vita di Di Lorenzo

Il capitano, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, a stretto giro di posta firmerà un nuovo contratto a vita che gli consentirà di chiudere la propria carriera in maglia azzurra. Un riconoscimento importante nei confronti del 29enne, entrato nel cuore della tifoseria e della società. E non finisce qua, perché l’accordo in cantiere gli permetterà di passare dagli attuali 2.3 milioni a quota 2.6.

Tante operazioni quindi per il Napoli, che punta ad aprire un ciclo vincente dopo il restyling andato in scena negli scorsi mesi. Domenica è in programma il big match sul campo della Roma, reduce da tre vittorie consecutive in campionato. Un crocevia fondamentale per entrambe le squadra ma Spalletti non vuole fermarsi. I capitolini sono avvisati.