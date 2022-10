“Nessuno lo conosceva”: Napoli, la rivelazione arriva dallo spogliatoio

Calciomercato Napoli, Giuntoli protagonista assoluto in estate. Arriva una rivelazione inaspettata direttamente dallo spogliatoio azzurro.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a lavorare senza sosta in vista dei prossimi impegni in calendario. La formazione partenopea punta ad arrivare imbattuta alla sosta per i Mondiali di Qatar 2022. Farlo non sarà semplice e per riuscirci servirà continuare a giocare con grinta ed affrontare tutti gli avversari con la stessa mentalità messa in campo nei mesi di settembre ed ottobre.

Per riuscirci tutto lo spogliatoio sa benissimo che servirà concentrazione e coraggio, visti gli avversari ostici sul cammino da qui alle prossime settimane. Pensare gara per gara e non farsi distrarre dai numeri è l’imperativo di Spalletti che può contare su un gruppo ben amalgamato e coeso nonostante la rivoluzione dell’estate che ha visto partire tutti i top player dello spogliatoio.

Napoli, Juan Jesus commenta le prestazioni di Kim Min-jae

Gli azzurri possono contare sul giusto mix di calciatori giovani ed esperti. Tra questi ultimi c’è sicuramente Juan Jesus che, seppur poco utilizzato, ha dimostrato più volte un grande attaccamento alla maglia ed anche giocate di alto livello.

Proprio il difensore della SSC Napoli ha rilasciato oggi una lunga intervista ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, durante il programma ‘Radio Goal’. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni a proposito di Kim Min-jae, nuovo compagno di reparto, già pilastro della linea difensiva: “Kim è un giocatore potentissimo, è uno che ci sta stupendo. E’ molto forte di testa e poi tecnicamente… Nessuno lo conosceva. Devo dire ‘Bravo’ al direttore sportivo Cristiano Giuntoli che è riuscito a prenderlo”.