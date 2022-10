Ronaldo al Maradona ma non a Napoli: l’annuncio che fa sorridere

L’avventura di Ronaldo allo United continuerà? Difficile dirlo, ma c’è qualcuno che sogna di vederlo al Maradona… ma non a Napoli.

Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United prosegue in maniera non certo rose a fiori. Il fuoriclasse portoghese, che tra poche settimane sarà impegnato con la sua nazionale in Qatar, ha un rapporto per nulla idilliaco con il nuovo tecnico dei Red Devils Erik ten Hag.

In questa nuova stagione infatti CR7 è stato spesso messo in disparte dall’ex tecnico dell’Ajax. Una situazione che, per un calciatore come Ronaldo, non è facile da sostenere. Naturale quindi che siano iniziate a circolare le voci circa un suo possibile addio. A dire il vero è risaputo che già questa estate il portoghese era in procinto di lasciare lo United.

Per qualche tempo si parlò, con una certa insistenza, di Napoli. Il tutto in una maxi operazione che avrebbe coinvolto anche Osimhen. Alla fine non se ne fece nulla, ma qualcuno non ha rinunciato al sogno di vedere Cristiano Ronaldo calcare il campo da gioco del Diego Armando Maradona. Solo che lo stadio in questione non è quello di Napoli.

Ronaldo, la ‘proposta’ dall’Argentina: vieni a giocare nello stadio di Maradona

Non solo l’ex San Paolo, in Argentina anche lo stadio dell’Argentinos Junior, impianto dove Diego Armando Maradona mosse i suoi primi passi da calciatore, è dedicato al Pibe de Oro. E proprio l’Argentino Junior con un tweet ironico ha chiesto a Cristiano Ronaldo di chiudere la sua carriera con i colori biancorossi che furono di Diego.

Il club ha pubblicato un fotomontaggio su Twitter in cui si vede il calciatore portoghese con la maglia biancorossa numeri 7. E un invito ad unirsi all’Argentinos Junior per disputare la prossima Copa Libertadores con i colori che, negli anni ’70, furono indossati da un allora giovanissimo Diego Armando Maradona.