Juventus, la notizia dell’ultim’ora gela i tifosi: c’è un brutto rischio

La Juventus, dopo la sconfitta in terra lusitana, resta nella bufera: arrivata una notizia che rischia di complicare i piani di risalita.

Sono giorni complicati per la Juventus, dopo la debacle in terra portoghese. La precoce eliminazione dalla Champions League rappresenta infatti un duro colpo per il club, che auspicava di poter andare il più avanti possibile nella competizione così da incamerare risorse economiche fondamentali per far respirare le disastrate casse bianconere. Il ko di Lisbona, invece, obbligherà la società a rivedere al ribasso i propri conti. E le brutte notizie non sono finite qua.

Sì, perché a peggiorare ulteriormente le cose per la Vecchia Signora rischia di essere l’indagine “Prisma” portata avanti dalla Procura di Torino riguardante il caso plusvalenze. Le attività investigative si sono concluse di recente ed al registro degli indagati risultano iscritti il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e l’ex direttore sportivo Fabio Paratici (ora al Tottenham).

Nel mirino degli inquirenti sono finiti i bilanci legati al 2018, al 2019 e al 2020. Diversi i reati contestati alla dirigenza tra cui falso nelle comunicazioni sociali, false comunicazioni rivolte al mercato, fatture per operazioni inesistenti e aggiotaggio informativo. A tutto ciò, poi, si aggiunge la cosiddetta ‘Carta Ronaldo’ a lungo oggetto delle perquisizioni effettuate negli uffici operativi della Juventus.

Juventus, cosa rischia il club per la Carta Ronaldo

Si tratta, come noto, di una scrittura privata in base alla quale la Juventus si sarebbe impegnata a versare al portoghese una cifra vicina ai 20 milioni. Il problema è che, di questo documento, non risulta esserci alcuna traccia contabile. Ecco perché la società, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’, ora rischia di andare incontro ad una pesante multa.

Di quanto? Il regolamento, in questo caso, fornisce una spiegazione chiara: “La violazione è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto”. E non finisce qua, perché la Juventus potrebbe subire anche “uno o più punti di penalizzazione” in classifica. Una mazzata ulteriore, di cui Agnelli avrebbe fatto volentieri a meno. Il quadro è drammatico.