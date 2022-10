Inter, prima la gioia e poi la doccia fredda: annuncio netto e tifosi rassegnati

Umori contrastanti in casa in casa Inter. Prima arriva la gioia e poi la delusione per la notizia data dalla dirigenza nerazzurra.

La qualificazione agli ottavi di Champions League è stata accolta in maniera molto positiva in casa Inter. I nerazzurri sono riusciti a ribaltare i pronostici della vigilia e a superare un girone che, con la presenza di Bayern Monaco e Barcellona, li vedeva a rischio retrocessione in Europa League.

L’undici di Simone Inzaghi invece è riuscito, merito soprattutto della doppia sfida contro il Barcellona, ad estromettere in catalani e a volare agli ottavi. Grande entusiasmo tra i tifosi e grande soddisfazione anche logicamente da parte della dirigenza. Zhang e Marotta sono contenti sia per il risultato sportivo che per il ritorno economico.

Adesso però la dirigenza è chiamata ad uno sforzo, soprattutto sul fronte rinnovi dove la situazione legata a Milan Skriniar è ancora in bilico. Da questo punto di vista Zhang ha chiarito che la situazione è abbastanza positiva, ma che comunque, dopo il rinnovo potrebbe sorgere un nuovo problema.

Inter, le parole di Zhang sul futuro di Milan Skriniar

A margine dell’assemblea dei soci nerazzurri, il presidente Zhang ne ha approfittato per parlare anche della questione legata al rinnovo di Milan Skriniar. Difeso il calciatore dagli assalti del PSG questa estate, Zhang ha fatto il punto sul rinnovo: “Skriniar conosce il significato di questi colori. Sono sicuro che troveremo un accordo che faccia felici tutti.”

Poi però la doccia fredda. Il rinnovo non vuol dire che non si valuteranno offerte in arrivo. Su questo Zhang è stato chiaro: “Cercheremo di garantire sempre che il club rimanga competitivo, ma dobbiamo valutare di finestra in finestra. Bisogna anche valutare l’aspetto logico del calciomercato. Se arrivano offerte si valuta se sono congrue e se quelle cifre possono essere più utili se reinvestite.”