Juventus, altre due assenze pesanti: l’annuncio di Allegri

Durante la conferenza stampa della vigilia del match contro il Lecce, il tecnico della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni.

La sconfitta contro il Benfica ha riacutizzato la crisi in casa Juventus. Il 4-3 rimediato in Portogallo infatti ufficializza l’uscita della Juventus dalla Champions League. Ed anche l’eventuale retrocessione in Europa League dipende dal risultato bianconero contro il PSG e dalla contemporanea partita tra Maccabi Haifa e Benfica.

Un post partita decisamente problematico per i bianconeri, che adesso sono almeno chiamati a dare continuità al loro cammino in campionato. Dopo le vittorie contro Empoli e Torino i bianconeri sono a 5 punti dal quarto posto attualmente presidiato dall’Atalanta. Sulla strada degli uomini di Allegri c’è però il Lecce, squadra che in questo momento ha bisogno di punti in classifica.

In vista del match il tecnico toscano ha però dei problemi riguardanti l’infermeria. Due assenza importanti che si aggiungono ai lungodegenti, come rivelato dallo stesso Massimiliano Allegri nella consueta conferenza stampa prepartita. Per il match del Via del Mare di Lecce mancheranno sia Vlahovic che Locatelli.

Juventus, doppia assenza: out Vlahovic e Locatelli

“Vlahovic non è riuscito a recuperare. ” ha dichiarato il tecnico Massimiliano Allegri in conferenza stampa. “Anche Locatelli sarà out per un problema personale. Oltre naturalmente a tutti quelli che già in precedenza erano out per infortunio.” Non una bella prospettiva vista la mancanza di due elementi importanti della rosa della Juventus.

Allegri comunque è fiducioso: “Abbiamo una rosa abbastanza ampia per sopperire alle tante assenze e fare bene. Andare a giocare a Lecce certamente non è facile, sono partite complicate contro una squadra ben organizzata. Però dobbiamo fare subito risultato, anche per reagire nel migliore dei modi all’eliminazione dalla Champions League.”