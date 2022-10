“È tutto vero”: Juventus, la conferma manda i tifosi al settimo cielo

La Juventus di Andrea Agnelli è nel caos, ma tutto può cambiare nei prossimi giorni. Arriva la conferma che fa impazzire i tifosi.

La Juventus vive un momento decisamente negativo. Il club bianconero è reduce dalla pesantissima eliminazione dalla Champions League. L’addio prematuro alla speranza di qualificarsi agli ottavi di finale del torneo europeo ha mandato Massimiliano Allegri nel caos totale e, non a caso, le critiche nei suoi confronti si sprecano.

Nonostante attualmente non sia ancora in bilico la sua posizione da allenatore della prima squadra, la dirigenza tutta della Juventus si riunirà durante la sosta per i Mondiali di Qatar 2022 per fare il punto della situazione sui risultati raggiunti. Allegri, per salvare la stagione, deve puntare tutto sulla Conference League, visto che in campionato servirà uno sforzo abnorme per raggiungere il primo posto in elenco, attualmente occupato dal Napoli di Luciano Spalletti.

Juventus, arriva Conte a fine stagione? C’è la conferma

Dopo Sarri, Pirlo e Allegri, la panchina della Juve potrebbe vedere un nuovo allenatore. Si tratterebbe di un volto decisamente noto ai bianconeri visti i trascorsi di qualche anno fa. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha lanciato l’indiscrezione di un ritorno di Antonio Conte alla Juventus a fine stagione.

Poco fa, il giornalista Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni del portale ‘Tuttomercatoweb.com’ per commentare la notizia. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “La Juventus è una grande società in crisi, sta lasciando un vuoto in classifica nel quale si sono inserite altre squadre. Ci sono buoni allenatori in ottimi ambienti come Spalletti a Napoli e Gasperini a Bergamo. Il calcio all’italiana sta venendo fuori, basta guardare la classifica”. E continua: “Conte alla Juventus il prossimo anno? Non è un rumors, è una vera e propria bomba atomica. Conosco il giornalista che ha scritto la notizia, è molto affidabile. La notizia la si può giudicare reale”.