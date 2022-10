Napoli, che benedizione da Buffon: la sentenza fa impazzire i tifosi

Il Napoli conduce la classifica di Serie A e dimostra di partita in partita quella che è la sua forza: neanche Buffon ha dubbi sulla squadra di Spalletti.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta viaggiando a ritmi serrati in Serie A, così come in Champions League. Sta dimostrando, perciò, di partita in partita, quella che è la sua forza tanto fisica quanto mentale. Le sue qualità stanno stupendo tutti, anche l’ex bianconero Gianluigi Buffon.

Il Napoli non ha alcuna intenzione di rallentare la propria corsa in questa stagione, che non poteva avere un avvio migliore di così. Gli azzurri sono primi in campionato e sono primi nel proprio girone di Champions.

Proprio della corsa del club partenopeo e delle qualità che sta dimostrando di possedere, ha parlato quest’oggi Gianluigi Buffon. Il portiere ha vissuto una rimonta che sembrava essere impossibile con la Juventus nel 2016, ma su questa stagione in particolare non ha alcun dubbio. Ecco le sue parole.

Napoli, Buffon dice la sua sulla corsa verso lo Scudetto in Serie A: le dichiarazioni fanno ben sperare gli azzurri

Gianluigi Buffon ha parlato, quindi, così a ‘La Gazzetta dello Sport’ di questa stagione di Serie A e di quella che potrebbe essere la corsa finale per il titolo: “Rimonta dell’Inter? Tutto è possibile, nel calcio come nella vita. E io l’ho sperimentato sulla mia pelle quando con la Juve abbiamo fatto quella stupenda rimonta nel 2016. Siamo partiti da -11, avevamo tante squadre davanti, ma ce l’abbiamo fatta grazie a un gruppo eccezionale”.

Buffon ha però poi affermato con sicurezza: “A proposito di questo campionato di Serie A e della possibile rimonta dell’Inter. Va detto però che, se il Napoli dovesse tenere questa forma fisica, questa convinzione e questa qualità di gioco, non ce ne sarebbe per nessuno“.