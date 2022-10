“Voglio battere la Juventus”: Napoli, il big azzurro all’improvviso

Il Napoli si gode uno dei suoi nuovi acquisti di questa stagione e la rivelazione arrivata stupisce tutti i tifosi: viene coinvolta anche la Juventus.

Il Napoli si gode il primo posto conquistato fin qui tra Serie A e Champions League. Ma si gode anche i suoi nuovi acquisti, che sono stati vere e proprie rivelazioni. Le parole riferite poi da parte di uno di loro hanno stupito tutti i tifosi azzurri.

Il Napoli sta vivendo un momento a dir poco magico, tra campionato ed Europa. A rendere tutto più entusiasmante è l’apporto che viene dato, di partita in partita, dai nuovi arrivati di questa stagione.

Uno tra questi è senza dubbio Kim Min-jae. Il difensore, in un’intervista a ‘La Repubblica’, ha parlato del trasferimento alla corte di Luciano Spalletti. Ma non solo. Queste le sue parole.

Napoli, senti Kim: tra obiettivi e rivelazioni, il suo discorso coinvolge anche la Juventus

Kim Min-jae ha, quindi, parlato così ai microfoni de ‘La Repubblica’: “Venire al Napoli era la mia grande occasione e l’ho colta al volo. Dopo aver fatto una tappa in Turchia. L’offerta che mi è arrivata in estate dal club azzurro era la migliore e non ho esitato un attimo ad accettarla”.

“Ma nemmeno io – ha proseguito – mi aspettavo di vivere una escalation così vertiginosa ed esaltante: siamo primi in Serie A e nel nostro girone di Champions League. In tre mesi la realtà ha superato di gran lunga le mie più fantasiose aspettative.

In conclusione: “Il nostro obiettivo è riscrivere la storia del Napoli e i 12 successi di fila ci dicono che siamo sulla strada giusta. So che la città aspetta il titolo da più di trent’anni. Vincere un titolo qui sarebbe davvero fantastico”, ma poi precisa: “La squadra che voglio battere è la Juventus. So che i tifosi napoletani non la amano tanto”.