Sarri, la rivelazione in diretta è una batosta: tifosi spiazzati

Le dichiarazioni pubbliche di quest’oggi non faranno di certo piacere a mister Maurizio Sarri, nonostante l’ottimo momento della sua Lazio, in attesa del rientro del bomber Ciro Immobile.

Con dodici vittorie consecutive, di cui cinque su cinque in Champions League, il Napoli di Luciano Spalletti sta impressionando per i risultati che ottiene ma anche per la qualità del gioco che esprime. La sensazione che trasmette il gruppo azzurro di è grande compattezza e anche gioco corale. Al punto che anche in assenza di titolarissimi causa turnover la squadra non ne risente. È accaduto anche contro il Rangers Glasgow, con in campo il tridente offensivo composto da Raspadori, Simeone e Politano.

Ciò invita a ripensare all’intero corso moderno della storia del Napoli. Ed è inevitabile il paragone con le emozioni e i risultati conseguiti grazie alla guida tecnica di mister Maurizio Sarri, oggi alla Lazio.

La squadra che aveva predisposto il tecnico toscano ex Empoli quando alla guida degli azzurri era stata apprezzata ed emulata in tutt’Europa, sfiorando almeno in due occasioni la vittoria del campionato e potendo contare sull’apporto offensivo da centravanti di Gonzalo Higuain.

Napoli, Incocciati: “Spalletti sta facendo dimenticare Sarri”

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Marte’ in occasione della trasmissione ‘Marte Sport Live’, l’ex calciatore del Napoli, Giuseppe Incocciati, ha dichiarato: “Il Napoli di Luciano Spalletti sta facendo dimenticare la bellezza del Napoli di Maurizio Sarri. Non credo che dirlo sia un’esagerazione. Si tratta di fatti chiari ed evidenti”.

L’ex giocatore ha poi proseguito, elogiando il presente degli azzurri: “Sono tra le primissime squadre in Europa per la mole di gioco per la struttura della squadra, per la disciplina tattica, per la bellezza di ciò che i giocatori riescono a fare in mezzo al campo. Il Napoli di Spalletti sta facendo tutto quello che viene richiesto da questo meraviglioso sport. Inoltre il gruppo è fatto di giocatori umili, che lavorano a uno scopo comune aiutandosi con grande entusiasmo. Ciò testimonia che lo spogliatoio è sano, così come la struttura societaria”.