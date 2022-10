“Nessuno lo diceva…”: Napoli, Juan Jesus si toglie i sassolini dalle scarpe

Il difensore del Napoli Juan Jesus con le dichiarazioni di oggi si toglie qualche sassolino dalle scarpe in merito alla stagione dei partenopei

Il Napoli sta disputando una stagione straordinaria fino a questo momento. E’ in vetta alla classifica del campionato e giocherà gli ottavi di finale di Champions, certezza avuta con due turni d’anticipo. Sembrano lontani anni luce i tempi delle critiche, durante l’estate, per l’addio dei vari Koulibaly, Insigne e Mertens. Ma la dirigenza ha saputo sostituirli al meglio, con dei giocatori più giovani e anche funzionali al gioco di Spalletti.

Alcuni di questi hanno avuto in pochi mesi una crescita straordinaria. Soprattutto Kim, Kvaratskhelia e Raspadori. Più o meno su questo si è soffermato Juan Jesus, che ha evidenziato come il Napoli fosse dato per sfavorito nel girone di Champions League. Liverpool, Ajax e Rangers hanno invece subito delle sonore sconfitte contro i partenopei e martedì ci sarà l’atto conclusivo ad Anfield.

Napoli, la frecciata di Juan Jesus alla critica

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il percorso in Champions è molto bello. Tutti dicevano, quando hanno sorteggiato il girone, che per il Napoli era tosta, perché c’erano il Liverpool, l’Ajax… Ma che era tosta per gli altri perché c’era il Napoli nessuno lo diceva. Le chiacchiere le abbiamo lasciate fuori, facendo parlare il campo. Ad Anfield dobbiamo giocare come se fosse la prima partita”.

Parole da leader, quelle del difensore brasiliano. Al Napoli è rinato dopo gli ultimi due anni molto brutti a Roma. Si è guadagnato la scorsa estate il rinnovo del contratto e sta continuando a far bene.