“Domani non ci sarà”: Napoli-Sassuolo, annuncio sull’infortunio

L’allenatore ha annunciato che il giocatore sarà assente in Napoli-Sassuolo per infortunio: una brutta tegola

Napoli e Sassuolo domani scenderanno in campo nella dodicesima giornata di Serie A. I partenopei hanno un’assenza importante, quella di Amir Rrahmani, mentre Salvatore Sirigu è alle prese con noie muscolari. Spalletti ha recuperato Zambo Anguissa, che non è sceso in campo contro il Rangers. Domani, però, il camerunense potrebbe tornare titolare in un centrocampo che comprende anche Zielinski e Lobotka.

I neroverdi, d’altra parte, vogliono conquistare punti a prescindere e proseguire il momento positivo dopo la vittoria contro il Verona di qualche giorno fa. Tuttavia, l’allenatore Dionisi ha annunciato un’assenza importante nella conferenza stampa di questo pomeriggio, che riguarda Domenico Berardi.

Napoli-Sassuolo, Berardi out per infortunio

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli: “Berardi si sta allenando anche se non con la squadra. Domani non ci sarà, non so quando tornerà a disposizione, ma è positivo che si stia allenando”. L’attaccante più importante dei neroverdi ha subito dei problemi fisici molto fastidiosi nelle ultime settimane. In questa stagione ha giocato solo sei partite tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno due gol.

Nonostante il Sassuolo abbia dovuto fare a meno del suo giocatore-chiave, ha comunque conquistato quattordici punti ed è al nono posto, a -4 dalla Juventus. Il Napoli vuole la tredicesima vittoria consecutiva tra campionato e coppa e sarebbe il miglior modo per prepararsi alla difficile sfida di martedì con il Liverpool.