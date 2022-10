Assente per Napoli-Sassuolo, non ci sarà al Maradona: tifosi spiazzati

Napoli-Sassuolo, assenza pesante allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Il motivo, stavolta, non poteva immaginarlo nessuno.

Napoli-Sassuolo è sempre più vicina. Il match, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 è in programma alle ore 15:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Il club partenopeo punta ai tre punti per continuare a restare in cima alla classifica di Serie A e tenere a bada le avversarie. Per farlo servirà continuare negli sforzi messi in atto fino a questo momento.

Spalletti cambierà qualcosina rispetto al match contro i Rangers di Glasgow nell’ultimo turno di Champions League, ma quello che non dovrà cambiare è la mentalità e la grinta dei ragazzi che scenderanno in campo. In uno stadio Maradona con una buona cornice di pubblico, ancora una volta, andrà in scena un match che preannuncia spettacolo.

Napoli-Sassuolo, De Laurentiis assente al Maradona

Se sugli spalti ci sarà una grossa fetta di tifosi in tutti i settori, all’impianto sportivo di Fuorigrotta mancherà il pilastro del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club partenopeo si divide spesso tra Napoli, Roma e gli USA dove, per affari di lavoro, segue da lontano le gesta dei suoi calciatori.

Anche sabato non ci sarà, ma stavolta il motivo è più nobile. Come testimoniano alcuni scatti social, il patron azzurro non si trova in Italia, ma negli Stati Uniti d’America, più precisamente a Washington, per un meeting della NIAF. La NIAF è un’associazione culturale statunitense senza fini di lucro. Nnata nel 1975, il suo scopo è la promozione della storia, della lingua e della cultura dell’Italia negli Stati Uniti ed è punto di riferimento per i circa 20 milioni di statunitensi che vantano origini italiane.