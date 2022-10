Napoli-Sassuolo, che sorpresa per i tifosi: l’annuncio per l’evento

L’invito per i tifosi del Napoli è quello di riempire il Maradona in anticipo per partecipare all’evento organizzato per la sfida al Sassuolo

Domenica, Diego Armando Maradona avrebbe compiuto sessantadue anni. In concomitanza con la ricorrenza del compleanno del “Pibe de Oro”, Napoli si prepara alla festa per ricordare il suo idolo indiscusso, l’uomo che ha fatto vivere ai napoletani giornate d’entusiasmo e attraverso le sue prodezze ha guidato la voglia di riscatto sociale della città.

Il connubio tra l’argentino e il Napoli resta tangibile. Le manifestazioni preparate per ricordare ‘D10s’ sono state illustrate dall’ex manager di Diego Armando Maradona, Stefano Ceci, nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete’ su ‘Radio CRC’.

Compleanno Maradona, l’ex manager Ceci ha svelato la sorpresa preparata per i tifosi nel match con il Sassuolo

Stefano Ceci, ex manager di Diego Armando Maradona, ha annunciato in diretta su ‘Radio Crc’, nel corso del programma radiofonico ‘Si gonfia la rete’, la manifestazione organizzata a poche ore dal compleanno del ‘Dieci’ argentino.

“Coinvolgeremo dei bambini perché Diego li ha sempre voluti allo stadio. Faremo il giro del campo con la statua. I bambini l’accompagneranno con delle bandiere. Inoltre sono state preparate delle magliette appositamente per la giornata di domani. Al Maradona ci sarà anche Clementino, che canterà un pezzo inedito dedicato a Diego”.

Il match con il Sassuolo sarà pertanto preceduto da un evento corposo: “Invito tutti ad arrivare allo stadio con largo anticipo perché la manifestazione comincerà alle 13.30”, ha continuato Ceci. “Ci sarà un atmosfera magica. Io, il vicepresidente De Laurentiis, De Luca e Manfredi faremo un discorso di ringraziamento. In serata poi ci ritroveremo con gli ex compagni che riusciranno a venire a vedere la partita. Ci sarà anche un pensiero da parte di Diego”.