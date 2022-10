Calciomercato Napoli, fumata bianca in arrivo: sta per firmare

Il club del presidente Aurelio De Laurentiis sta per concludere un’operazione molto importante: Di Lorenzo vicino al rinnovo con il Napoli

Il Napoli non si limita soltanto al presente ma rivolge anche lo sguardo al futuro. La società azzurra lavora per dare continuità al giocattolo costruito da Luciano Spalletti. A questo proposito un’importante novità è stata svelata dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’.

Il quotidiano napoletano ha fatto il punto sul futuro di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro di Castelnuovo di Garfagnana ha un contratto in scadenza nel 2026. Durata che sarà ritoccata molto presto a giudicare da quanto scritto da ‘Il Mattino’.

Napoli, rinnovo in vista per Di Lorenzo: le parti sono vicine all’accordo per estendere l’attuale contratto

Giovanni Di Lorenzo è uno degli elementi imprescindibili a disposizione di Luciano Spalletti. Fino a questo momento, il terzino toscano è stato sempre presente in tutte le gare disputate in questo avvio di stagione. Sedici presenze, tutte da titolare e anche un gol per lui, nel confronto contro l’Ajax terminato in goleada.

Il calciatore potrebbe ora festeggiare l’ottimo periodo vissuto con la firma del rinnovo del contratto. Come riferito da ‘Il Mattino’, infatti, il club del presidente Aurelio De Laurentiis e l’entourage del calciatore stanno già discutendo i termini dell’accordo. L’intesa appare molto vicina e a breve potrebbe arrivare la classica fumata bianca. A margine dell’accordo, il contratto dovrebbe essere esteso fino al 2027.