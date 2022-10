“Sarebbe un delitto!”: Inter, l’ex presidente Moratti avverte Zhang

L’avvertimento di Massimo Moratti è abbastanza netto. L’ex presidente dell’Inter ha lanciato una frecciata chiara a Zhang.

L’Inter vive un avvio di stagione particolare. Qualcosa da recuperare in campionato, anche se i nerazzurri arrivano al prossimo impegno di campionato da ben tre vittorie consecutive. Un andamento importante per la squadra di Simone Inzaghi, che sembra abbia lasciato alle spalle quella che sembrava una crisi molto particolare che ha tenuto col fiato sospeso la piazza interista fino alla sosta per le nazionali.

Per l’Inter ha ingranato la marcia, sia in campionato ma anche in Champions League. La marcia è ancora lunga, ma la sensazione è che proprio i nerazzurri abbiano finalmente trovato la quadra. Merito dell’allenatore, che ha saputo tenere botta soprattutto all’interno di un momento molto complesso dove egli stesso ha subito critiche importanti.

E cosi il campo sta rispondendo bene. Ma buone notizie arrivano anche dall’ambito societario, dove gli introiti continuano a crescere. C’è, poi sempre il solito tema che tiene banco ormai da diversi anni: ovvero la possibilità di costruire un nuovo stadio.

Inter, Moratti avverte Zhang sul nuovo stadio

Il progetto esiste, la proprietà vuole andare avanti e permettere ai propri tifosi di godere di un impianto nuovo, che possa andare a sostituire l’attuale Meazza. Eppure, c’è qualcuno che ha lanciato un messaggio molto chiaro al presidente Zhang. Si tratta dell’ex patron, Massimo Moratti, che ai microfoni del ‘Corriere della Sera’, ha lanciato un messaggio chiaro.

“Non mi convince. Buttare giù San Siro sarebbe un delitto“, ha detto Moratti. “Dice: così i club guadagnano 30 milioni l’anno. Ma cosa sono 30 milioni, rispetto alla storia? Vedrete che alla fine nessuno oserà demolire il nostro tempio”, le parole dell’ex presidente.