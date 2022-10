“Solo Cr7 e Milito hanno fatto meglio”: Kvara, l’ultimo dato è strepitoso

Una statista fenomenale, che sottolinea l’importanza dell’impatto di Kvara sulla Serie A. I tifosi del Napoli sono al settimo cielo.

Da quando è cominciata la stagione del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia è diventato senza dubbio uno dei nuovi beniamini della piazza partenopea. Il tutto merito di quelli che sono numeri spaventosi per un ragazzo che si è affacciato per la prima volta ad un campionato difficile come quello italiano. Il georgiano fin da subito ha mostrato delle qualità importanti, che hanno sottolineato anche la bravura della società nell’andarlo a pescare portandolo cosi all’ombra del Vesuvio.

Kvara ha sorpreso tutti, ed oggi i tifosi del Napoli se lo coccolano. Anche nella sfida contro il Sassuolo abbiamo visto il georgiano mettere in campo una prestazione super, con due assist decisivi per i primi due gol di Osimhen ed una rete persona, stop delicato e conclusione a battere il portiere avversario con forza e precisione.

Di fatto, Kvara in questa prima fase della stagione è stato uno degli elementi della rosa più decisivi. Spalletti, anche quando ne parla in pubblico, ha bisogno di mantenere la calma sull’entusiasmo dilagante che nasca proprio dalle prestazioni del numero 77.

Napoli, un altro dato brillante per Kvara: “Meglio solo Milito e Cristiano…”

La tecnica, ma anche la personalità e la capacità di fare cose molto difficili, rendendole tremendamente facili. Se non bastasse questo a testimoniare la forza di un giocatore come Kvara, ci sono i numeri. Quelli non fanno altro che alimentare questo clima di grande entusiasmo attorno a questo ragazzo classe 2001.

Come riportato da ‘OptaPaol0‘, “tra i giocatori che hanno esordito in Serie A dal 2004/05, da quando il torneo è tornato a 20 squadre, solo Diego Milito (15) e Cristiano Ronaldo (13) hanno preso parte a più reti di Kvaratskhelia (11: 6 gol e 5 assist) nelle loro prime 12 gare”. Un dato sorprendete, che testimonia in maniera concreta e pragmatica il grande impatto di questo giocatore con la Serie A.