Non si ferma più il Napoli di Luciano Spalletti. Asfaltato anche il Sassuolo, Osimhen porta a casa il pallone e ringrazia Kvara.

Il Napoli non vuole più fermarsi. Non vuole smettere di divertire i suoi tifosi, di regalare emozioni e di far riempire uno Stadio Diego Armando Maradona che anche oggi pomeriggio ha assistito ad uno spettacolo a tratti “libidinoso”. Azzurri vincenti, ancora una volta, anche contro un Sassuolo che poteva creare non poche difficoltà, come fatto anche in altre circostanze ed ad altri avversari nel corso di questa prima parte della stagione. Ma a questo Napoli, va detto, risulta davvero complicato andare a costruire dei grattacapi concreti.

E quando sale in cattedra uno come Victor Osimhen, il tutto assume una forma ancora più particolare. Ed oggi il nigeriano è stato brillante, prezioso ed autore di una tripletta che ha fatto gioire il Maradona ed ha regalato un pomeriggio magico a tutti i tifosi che hanno presenziato in quel di Fuorigrotta.

Tre gol importanti, uno più bello dell’altro. Di questi sono stati realizzati nel primo tempo, con Osimhen che si è fatto trovare sempre pronto, ma (come al solito!) è andato anche a cercare lo spazio, insidiare la difesa avversaria. Incontenibile, uno strapotere fisico che ad oggi fa paura ad ogni difesa.

Napoli, Osimhen padroneggia in campo: Kvara doppio assist

Se è vero che Osimhen porta il pallone a casa, a fare palpitare i cuori del Maradona ci ha pensato anche Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è un altro di quei giocatori fondamentali per la manovra offensiva azzurra: una qualità impressionante, un tocco fatato che sembra poter mettere in scena una magia in qualsiasi momento.

A questo giro, contro la squadra di Dionisi, Kvara non si è risparmiato: doppio assist ed il gol del 3-0. Un pomeriggio importante per il Napoli. Omaggiato al meglio proprio quel Maradona che dà il nome all’impianto che oggi ha ospitato un pubblico divertito, sorridente e che si goda la vetta indiscussa della classifica di Serie A, indipendentemente da quello che sarà il risultato della partita del Milan contro il Torino.