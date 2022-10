Napoli-Sassuolo, i tifosi tremano: “Ha messo il ghiaccio…”

Da capire quali sono le condizioni per uno dei giocatori azzurri, che ha applicato del ghiaccio in panchina. Tifosi e Spalletti preoccupati.

Un Napoli che sembra non volersi più fermare. Quella contro il Sassuolo è un’altra partita che sembra andare verso una direzione chiara: la vittoria. Azzurri irrefrenabili, ai piedi di uno Stadio Diego Armando Maradona gremito, con i tifosi che sono accorsi a Fuorigrotta un Napoli bello, tra i più belli della gestione De Laurentiis. A dare valore a questa squadra non è soltanto il fattore del gioco che Spalletti ha costruito per questa squadra.

Ad essere al centro di quella che è una macchina che sembra ormai perfetta, c’è anche quello che stanno dimostrando alcuni giocatori azzurri. Tra di loro ovviamente Victor Osimhen, autore di una tripletta che oggi ha fatto davvero divertire il pubblico del Maradona. Tra i protagonisti c’è anche Kvaratskhelia, con un avvio di stagione davvero importante.

Napoli, si fa male Kvara: Spalletti e i tifosi tremano

Kvara protagonista indiscusso, con un gol e due assist nel match contro il Sassuolo. Ma è da quando è cominciata la stagione che il giocatore georgiano sta facendo registrare numeri importanti, che stanno sorprendendo andando oltre la più rosea delle aspettative.

Adesso, però, i tifosi e Spalletti tremano. Si, perché Kvara si è fatto male proprio durante il match contro il Sassuolo. Il giocatore georgiano ha avuto un problema dopo un contrasto con Frattesi, anche se successivamente è sembrato in grado di proseguire la partita.

Una volta andato in panchina, con Raspadori che ha preso il suo posto in campo, si è visto il numero 77 applicare del ghiaccio alla gamba, in maniera preventiva. Da capire se ci sia un problema concreto alla gamba dell’attaccante, o se tutto vada scemando come una semplice botta.