Napoli-Sassuolo, rigore negato e bufera social: sentenza in diretta

Nel corso del primo tempo di Napoli-Sassuolo l’arbitro Rapuano ha negato un rigore evidente ai padroni di casa: arriva la sentenza.

Primo tempo da sogno per il Napoli, impegnato oggi in casa contro il Sassuolo. Un sfida che gli azzurri hanno approcciato nel migliore dei modi, come testimoniato dal 3-0 firmato da Victor Osimhen (doppietta) e Khvicha Kvaratskhelia (un gol e due assist). Il punteggio, addirittura, sarebbe potuto essere ancora più largo. La squadra di Luciano Spalletti ha infatti reclamato un rigore, non concesso dall’arbitro Antonio Rapuano.

L’episodio è avvenuto al 39esimo e vede protagonista Rogerio. Il terzino brasiliano, sugli sviluppi di un’azione corale costruita dai partenopei, colpisce il pallone con il braccio. Un tocco evidente e maldestro, segnalato al direttore di gara soprattutto dal nigeriano. Il fischietto però, al termine della revisione al Var, ha deciso di far proseguire il gioco e di non assegnare al Napoli la massima punizione.

Un errore grave, subito condannato dal commentatore di Dazn Luca Marelli. Il quale si è espresso in questo modo sull’accaduto: “Dopo aver visto le immagini posso di che il fallo di mano di Rogerio del Sassuolo è netto, allarga il volume del corpo. Secondo me era calcio di rigore, ma non è stato assegnato al Napoli”. Una scelta contestata dai calciatori in campo e dai tifosi sui social network.

Napoli, negato un rigore agli azzurri

Poco male in ogni caso per il Napoli, che fin da subito ha preso in mano le redini del gioco e lasciato agli emiliani giusto le briciole. Ottima la prova fornita dalla squadra e, in particolare modo, quelle del nigeriano e del georgiano. Il primo ha raggiunto quota 6 reti in 10 presenze complessive, dimostrando di essere un terminale offensivo di grandezza ormai mondiale.

Solo applausi pure per l’ex Dinamo Batumi, capace di totalizzare 8 gol e 10 assist in 16 apparizioni. Numeri, in entrambi i casi, da top player assoluti. La pratica Sassuolo, salvo sorprese, può essere considerata archiviata. Il Napoli, con i suoi tifosi, continua a sognare e a dominare in Serie A. Il Milan e le altre rivale sono avvertite: rimontare non sarà affatto semplice.