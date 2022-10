Milan, Pioli vuota il sacco: il doppio annuncio fa esultare i tifosi

Il tecnico del Milan Pioli, nel corso della conferenza stampa che precede la sfida con il Torino, ha fatto un doppio annuncio.

Mercoledì, contro il Salisburgo, basterà non perdere per centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Prima, però, il Milan dovrà affrontare il Torino. Una gara altrettanto importante, con i rossoneri che proveranno a cogliere la quarta vittoria consecutiva (la quinta in campionato) così da restare in scia al Napoli primo. Diversi i dubbi di formazione per Stefano Pioli, il quale oggi ha ricevuto una doppia buona notizia.

Sia Brahim Diaz che Sergiño Dest, infatti, hanno recuperato dai rispettivi infortuni e risultano a completa disposizione. Lo spagnolo, in particolare, nel corso della partita vinta ai danni del Monza aveva rimediato una contrattura al gluteo che lo aveva costretto ad uscire dal campo prima del previsto. Il terzino, invece, era stato fermato da un’affaticamento muscolare.

Problemi ormai archiviati da entrambi i calciatori. I quali, in questi giorni, hanno ripreso a lavorare insieme al resto del gruppo lanciando diversi segnali positivi al proprio allenatore. La lista dei convocati conterrà anche il loro nome: ad annunciarlo ufficialmente ci ha pensato lo stesso Pioli, durante la conferenza stampa odierna che precede il match in programma allo stadio Olimpico Grande Torino.

Milan, Dest e Diaz ci saranno contro il Torino: l’annuncio di Pioli

Il mister, rispondendo ai giornalisti, ha fatto il punto della situazione confermando la loro completa guarigione. “Dest e Brahim sono recuperati e sono disponibili per giocare. Stiamo giocando tanto, metterò in campo la formazione migliore per quelle che sono le condizioni dei miei giocatori”. Pioli, in seguito, si è voluto soffermare sul trequartista tornato ad essere, dopo un periodo complicato, uno dei trascinatori della squadra.

“Brahim stava benissimo prima e sta bene ora, vedremo che scelte farò ma non credo che sia un problema giocare due partite consecutive per molti dei miei giocatori”. Dest, nelle prossime ore, proverà quindi a vincere il ballottaggio con Pierre Kalulu mentre Diaz, salvo sorprese, è destinato a giocare ancora una volta titolare. Con buona pace di Charles De Ketalaere, il cui rendimento è lontano anni luce rispetto a quello che forniva con indosso la maglia del Bruges.