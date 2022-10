Napoli, ancora un’altra gioia per i tifosi: De Laurentiis pronto al colpo

Dopo la vittoria di questo pomeriggio contro il Sassuolo arrivano importanti novità in casa Napoli: la situazione è in via di definizione.

In campo il Napoli di Luciano Spalletti continua a macinare gioco e vittorie. Gli azzurri anche oggi hanno messo in scena una prestazione convincente che ha fruttato tre punti contro il Sassuolo. Uno straripante Osimhen assieme al solito ispiratissimo Kvaratskhelia hanno regolato la pratica neroverde.

Nel frattempo però la dirigenza lavora su di un altro fronte molto importante, quello dei rinnovi di contratto. Come riporta SerieANews.com a strettissimo giro dovrebbe arrivare la firma sul prolungamento di contratto di Zambo Anguissa. Il centrocampista classe ’95, riscattato questa estate dal Fulham per la cifra di 15 milioni, sta fornendo ottime prestazione.

Da qui la volontà da parte della società da un lato di ricompensarlo, dall’altro di blindare il suo contratto. Già a Castel di Sangro erano stati messi in piedi i primi approcci. Adesso invece si va dritti verso i dettagli e la firma. Anguissa prolungherà il suo contratto per un altro anno: accordo fino al 2027 per il centrocampista. A fronte di un innalzamento dell’ingaggio a 2,6 milioni più bonus.

Napoli, non solo Anguissa: pronti anche i rinnovi di Lobotka e Rrahmani

Non solo Anguissa sul taccuino di De Laurentiis e Giuntoli. La dirigenza azzurra infatti, appena avrà concluso con il centrocampista ex Fulham andrà a trattare il rinnovo con un altro pilastro della mediana azzurra: Stanis Lobotka. Anche per lui prolungamento fino al 2027, ma con opzione per un’altra stagione. Ingaggio che passa in questo caso a 2,7 milioni.

Altro rinnovo sul tavolo quello di Rrahmani. Anche qui i lavori in corso procedono spediti. Mentre il giocatore continua il suo recupero dall’infortunio, il suo entourage tratta il rinnovo del contratto. Situazione positiva tra le parti e prolungamento che, anche qui, dovrebbe arrivare a breve.