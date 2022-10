Napoli-Sassuolo, tifosi a bocca aperta: cosa accadrà al Maradona

Sono diversi gli ex calciatori del Napoli dell’era di Maradona presenti al match con il Sassuolo in concomitanza con l’evento organizzato

Il Maradona questo pomeriggio indosserà il suo abito migliore per celebrare il suo mito. La leggenda Diego Armando Maradona domani avrebbe compiuto 62 anni e il Napoli farà festa per ricordarlo. La manifestazione comincerà alle 13.30. La statua di Maradona farà il giro dello stadio accompagnata da tanti bambini con in mano delle bandiere.

Inoltre, Clementino canterà un brano inedito a lui dedicato. Oltre al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, al vicepresidente Edoardo De Laurentiis e all’ex manager di Maradona Stefano Ceci, ci saranno altre importanti personalità. Ex calciatori azzurri che con ‘El Pibe de Oro’ hanno scritto la storia.

Napoli, nel match di questo pomeriggio diversi ex calciatori azzurri e il fisioterapista Carmando presenti per ricordare Maradona

Saranno diversi gli ex calciatori del Napoli presenti al Maradona nella gara con il Sassuolo per partecipare all’evento organizzato per la ricorrenza del compleanno di Diego Armando Maradona. Come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, saranno presenti allo stadio Gianfranco Zola, Salvatore Bagni, Massimo Filardi, Fernando De Napoli, Pietro Puzone, Antonio Carannante e Luigi Caffarelli.

Ovviamente non mancherà neppure Salvatore Carmando, per 40 anni fisioterapista del Napoli, con il quale Maradona aveva un rapporto particolare. Persone che con la leggenda argentina hanno condiviso lunghi momenti di gioia e felicità.

La sera, poi, la reunion tra questi ultimi proseguirà a cena. Un ultimo atto per ricordare Maradona.