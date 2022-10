Colpo di scena Napoli-Sassuolo: fuori il top, esclusione a sorpresa

Luciano Spalletti questo pomeriggio contro il Sassuolo potrebbe concedere un turno di riposo ad uno dei suoi uomini più preziosi

Il Napoli vuole vincere nel ricordo di Diego Armando Maradona che proprio domani avrebbe compiuto 62 anni. Gli azzurri di Spalletti, questo pomeriggio, contro il Sassuolo, vogliono allungare il periodo favorevole. Il tecnico toscano studia le mosse per non appesantire troppo le gambe dei suoi calciatori.

Il ‘Corriere dello Sport’ ha presentato un’ipotesi di turnover importante sulla base degli equilibri attuali del Napoli. L’allenatore partenopeo già nel match con i Glasgow Rangers ha approfittato della qualificazione agli ottavi di finale di Champions già ottenuta per muovere qualcosa nel suo undici. Potrebbe continuare a farlo ora con il Sassuolo, a tre giorni dalla sfida con il Liverpool.

Napoli, probabile formazione: Demme candidato a sostituire Lobotka, Spalletti ci pensa

Il match con il Sassuolo potrebbe rappresentare il classico turno di riposo per Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco ha dimostrato di essere un elemento imprescindibile per il Napoli in questi primi mesi di stagione. La società sta lavorando al rinnovo del suo contratto mentre il suo nome è finito nei radar di alcuni club europei. A lui pensa in modo particolare la Premier League.

Per Spalletti rappresenta in questo momento l’elemento insostituibile tuttavia, come spiega il ‘Corriere dello Sport’, deve aver pensato a concedere un turno di riposo per lo slovacco, costretto agli straordinari finora. Dalla lista Champions è rimasto fuori Demme, motivo per il quale Lobotka non ha sostituti in Europa. In campionato però un sacrificio si potrebbe pur fare. Nonostante le riflessioni, secondo il quotidiano romano, alla fine il calciatore dovrebbe giocare perché alla squadra di Spalletti, “in quest’esistenza divenuta meravigliosa e da raccontare con fotogrammi, serve un regista illuminato”. Lo slovacco pertanto può finire in campo anche oggi. Rientra invece Kvaratskhelia.

Questo il probabile undici del Napoli secondo il ‘Corriere dello Sport’: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.