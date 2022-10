Napoli, Spalletti al settimo cielo: il dato manda in estasi i tifosi

Napoli, lo studio fa impazzire Luciano Spalletti e tutti i tifosi partenopei. Il dato è definitivo: ecco cosa può accadere.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis vola sulle ali dell’entusiasmo. Negli ultimi due mesi gli azzurri hanno conquistato risultati a dir poco sorprendenti che hanno infiammato l’ambiente. Non a caso, oltre al primo posto in classifica generale di Serie A 2022/2023, anche nel girone A di Champions League i partenopei sono attualmente primi, in attesa dello scontro decisivo di martedì contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Per difendere il primato in classifica in Serie A servirà continuare a combattere con grinta e coraggio, senza mollare la presa. L’obiettivo primario è giungere alla sosta per i Mondiali di Qatar 2022 senza commettere alcun passo falso. In ottica elenco generale, però, spunta un dato che manda in estasi la tifoseria azzurra.

Napoli, un algoritmo svela la classifica finale della Serie A

Il portale ‘WilliamHillNews.it’ riferisce un dato decisamente particolare e curioso che incorona il Calcio Napoli di De Laurentiis. L’indice SPI, il Soccer Power Index, è un algoritmo in grado di anticipare l’esito finale della classifica di Serie A. Valutando le formazioni ed i risultati conquistati fino ad ora, ecco di seguito la classifica finale stilata: