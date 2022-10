“Poteva essere espulso”: Napoli, il comico scenario su Osimhen

Nel post partita il tecnico azzurro Spalletti ha rilasciato dichiarazioni riguardo il centravanti azzurro Osimhen, autore di una tripletta.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha ottenuto la decima vittoria in campionato contro il Sassuolo. Gli azzurri hanno stravinto al Maradona contro il Sassuolo, un 4 a 0 firmato dalla tripletta di Victor Osimhen e grazie ad uno scatenato Kvaratskhelia, autore di un gol e due assist.

Bella prova del nigeriano che mostra uno straordinario stato di forma e ‘taglia a pezzi’ la difesa del club neroverde. Nel post partita di Napoli-Sassuolo il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha parlato della prova di Osimhen ed ha svelato un simpatico retroscena:

“Osimhen sta facendo importanti passi in avanti nel ruolo di leader, ma parliamo di un giocatore con margini di miglioramento evidenti. Victor arriva dove non è possibile arrivare per altri giocatori”. Parole e musica del tecnico che esalta il suo centravanti.

Napoli, Spalletti e la curiosità su Osimhen

Il tecnico ha usato ‘bastone e carota’ sottolineando una nota positiva del suo tecnico: “Sul primo gol aggancia con una spaccata da ballerina, riesce a metterla dentro anticipando l’avversario”. Poi una piccola frecciatina, naturalmente con il sorriso verso l’attaccante:

“Dopo il gol Osimhen non si è tolto per tre volte la maglia, penso chissà quante volte se la sarebbe voluta levare. Si sarebbe fatto espellere con tre gialli, poteva essere espulso”. Spalletti ha fatto riferimento all’ammonizione subita contro l’Ajax dove il nigeriano si è tolto la maglia dopo il gol ed è stato ammonito.