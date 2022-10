Napoli, record spaventoso per l’attacco: gli azzurri raggiungono il Milan di Capello

Numeri da record per il Napoli. La società di De Laurentiis ha un attacco spaventoso e continua a vincere sia in Serie A che in Champions.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a regalare spettacolo, oramai sia in Italia che in Europa. Dopo i Rangers è il Sassuolo la nuova ‘vittima sacrificale’ della squadra partenopea con gli azzurri che dominano con un clamoroso 4 a 0. Finisce cosi l’anticipo della dodicesima giornata di Serie A e il Napoli si porta momentaneamente a più 6 sul Milan secondo in classifica.

Gli azzurri sono una macchina da gol e anche oggi hanno rifilato un poker al malcapitato avversario di turno. Sfida chiusa in poco più di mezzora con la coppia composta da Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen che regalano reti e spettacolo. Buona prova in porta per Alex Meret, che, si rende protagonista con diverse belle parate.

I numeri dell’armata partenopea sono ormai evidenti agli occhi di tutti e, settimana dopo settimana, siamo costretti ad aggiornare i record del Napoli. La squadra campana guida sempre più il campionato e fioccono i paragoni con i grandi club del passato.

Napoli, dove può arrivare Spalletti?

Il Napoli, con i 4 gol realizzati oggi, è a quota cinquanta reti stagionali al 29 Ottobre, dopo 17 partite stagionali. Numeri spaventosi con gli azzurri che raggiungono cosi il record del Milan Invincibile che dominò nella stagione 1992. A riportare la notizia è il giornalista Giuseppe Pastore, che, aggiorna mediante il suo profilo Twitter.

Vola il Napoli e sognano i suoi tifosi, consapevole di risultati che nessuno si sarebbe inaspettato ad inizio stagione. Ora per gli azzurri due importanti test in trasferta contro Liverpool e Atalanta, ma intanto il Napoli continua a volare e far sognare.