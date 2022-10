Inter, che tegola per Inzaghi: l’infortunio è ufficiale

Pessime notizie per mister Inzaghi dopo Inter-Sampdoria: il giocatore si è infortunato e rischia di saltare due sfide importantissime per i nerazzurri.

Un tris di gol offerto da de Vrij, Barella e Correa hanno portato tre punti importantissimi nelle casse dell’Inter, in occasione del match casalingo di campionato contro la Sampdoria. Una risposta importante per il gruppo di Simone Inzaghi, che sta dimostrando segni importanti di ripresa, prima della sosta della Serie A per lasciare spazio ai Mondiali di Qatar 2022 e rivedersi il prossimo 4 gennaio.

Come contraltare però c’è anche una notizia meno bella e riguarda Danilo D’Ambrosio. Prima della sfida di campionato, il giocatore nerazzurro è stato protagonista di un simpatico siparietto sui social con l’influencer Luca Vezzil, noto tifoso della Sampdoria. Il calciatore aveva previsto la vittoria per 3-0 della sua squadra, guadagnandosi così il soprannome di “veggente”.

Ciò che probabilmente non aveva messo in conto è che però lui non avrebbe preso parte al match. D’Ambrosio, infatti, è stato costretto a dare forfait per un problema fisico.

Inter, infortunio D’Ambrosio: le condizioni del difensore

Il giorno dopo Inter-Sampdoria, la società nerazzurra ha condiviso un comunicato ufficiale attraverso il proprio sito, aggiornando sulle condizioni del difensore italiano. Il napoletano non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di “un affaticamento agli adduttori che lo affligge da qualche giorno. Le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate la prossima settimana”.

Da ciò che si legge sembra inevitabile considerare che D’Ambrosio sarà assente in occasione della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, prevista in calendario martedì e verosimilmente sarà out anche per il delicato impegno di campionato contro la Juventus, a sua volta reduce dai tre punti contro il Lecce. I prossimi giorni diranno come prosegue il recupero, Inzaghi spera quanto prima.