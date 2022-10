Napoli, il messaggio di Inzaghi sulla lotta scudetto: l’interista è netto

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della sua Inter: arriva anche un messaggio per il Napoli.

L’Inter supera la Sampdoria per 3-0. I nerazzurri, dopo un momento difficile in stagione, sembrano essersi ripresi. Ottenuta la qualificazioni agli ottavi di Champions League, l’Inter in campionato prova a rientrare nelle posizioni di vertice.

La distanza dalle prime posizioni è ancora parecchia. Ne è consapevole Simone Inzaghi che in conferenza stampa alla domanda sullo Scudetto e quindi sul primo posto in classifica occupato dal Napoli è stato chiaro: “Dobbiamo continuare su questa strada. Il calendario è tosto, ma stiamo facendo bene. Siamo in una striscia positiva e non dobbiamo fermarci. Stiamo andando forte, ma lo stanno facendo anche le altre.”

“La classifica è simile a quella dello scorso anno, solo che adesso ci sarà la pausa per il Mondiale.” ha continuato il tecnico. “Significa che ci saranno delle partite ravvicinato e poi un lungo stop. Però abbiamo già portato a casa la qualificazione alla prossima fase della Champions League, un traguardo molto importante per la società.”

Inter, Inzaghi fa il punto su Correa e Lukaku

Nota positiva di serata per Simone Inzaghi è Correa. L’ex Lazio, fortemente voluto in nerazzurro dal tecnico, ha segnato la rete del 3-0. “So cosa può dare il ragazzo.” ha dichiarato il tecnico nerazzurro. “Lo conosco bene e per questo sono molto contento per quanto successo stasera.”

Il discorso poi si sposta tirando in ballo anche Lukaku: “Ci sono differenze con il rientro di Lukaku, ma il rientro il belga ugualmente importante. Entrambi devono diventare delle armi importanti a nostra disposizione perché al momento Dzeko e Lautaro hanno giocato moltissimo.