Juventus, infortunio pesante per Allegri: l’ufficialità spiazza i tifosi

Dopo la vittoria contro il Lecce, una nuova tegola per la Juventus. La notizia è giunta dopo la gara di campionato e ora è ufficiale.

Gli ultimi 20′ della gara contro il Lisbona hanno fatto innamorare i tifosi della Juventus e Massimiliano Allegri della spregiudicatezza di Samuel Iling-Junior, l’esterno classe 2003 di proprietà dei bianconeri. Gli spizzichi e i bocconi del match di Champions League, infatti, gli sono stati sufficienti per sfornare due assist al bacio. Perciò contro il Lecce, sebbene non dal 1′, il tecnico bianconero gli ha concesso ancora spazio in campo.

I sostenitori della Juventus si aggrappano molto al giocatore inglese, poiché in lui è possibile rivedere una freschezza e una prontezza che sta mancando ai veterani della squadra, anche a causa dell’incostanza dovuta agli infortuni. Tuttavia, dopo la vittoria di campionato contro il Lecce al fotofinish con una rete di Fagioli, è giunta una cattiva notizia.

Iling-Junior, infatti, lo rivedremo soltanto a gennaio, dopo la pausa per i Mondiali di Qatar 2022, a causa d’infortunio.

Juventus, si ferma Iling-Junior: le ultime sull’infortunio dell’inglese

La Juventus ha condiviso sul proprio sito ufficiale un comunicato sulle condizioni del giocatore, precisando che: “A seguito del trauma contusivo/distorsivo della caviglia destra riportato ieri, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso fratture”. Tuttavia, “saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero”.

Mentre l’esterno sarà a lavoro per recuperare quanto prima, la società torinese pensa a blindarlo. Secondo ‘Tuttosport’, l’entourage di Iling-Junior e la Juventus sono a lavoro per un nuovo contratto fino al 2027. Un prolungamento che nasce dal rendimento costante e sempre migliore che l’ex Chelsea sta manifestando.