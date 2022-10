La Juventus vince, ma l’episodio gela tutti: è successo durante il Lecce

La Juventus ha battuto il Lecce con il risultato di 0-1, ma nei minuti finali c’è stato un episodio che ha gelato tutti.

Dopo la sconfitta in Champions League di martedì scorso contro il Benfica, la Juventus ha risposto ancora una volta presente in campionato. I bianconeri, infatti, hanno battuto nel tardo pomeriggio il Lecce di Marco Baroni con il risultato di 0-1.

La rete decisiva per strappare i tre punti dal ‘Via del Mare’ è stata realizzata da Fagioli al 73’. Il giovane calciatore ha realizzato davvero un bellissimo gol, considerando che ha battuto Falcone con grandissimo tiro a giro.

La Juventus, che non ha giocato un gran partita, ha sicuramente meritato di vincere, anche se il Lecce all’89’ ha colpito un palo con Hjulmand. Questi tre punti sono fondamentali per il prosieguo del campionato, ma nei minuti finali della partita è arrivata una brutta doccia fredda per Massimiliano Allegri.

Juventus, infortunio per Iling nei minuti finali del match contro il Lecce

Samuel Iling, infatti, autore dell’assist a Fagioli, ha dovuto terminare la partita qualche minuto prima dei suoi compagni. Il giovane calciatore, di fatto, ha lasciato la Juventus in dieci uomini negli ultimi istanti della gara, considerando che Massimiliano Allegri aveva effettuato tutte le sostituzioni.

Il giocatore inglese, che ha impressionato martedì contro il Benfica, si è fatto male per colpa dell’entrata di Di Francesco. Iling ha subito una brutta botta alla caviglia destra e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.