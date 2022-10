“È quella messa meglio”: Napoli, l’allarme in diretta dell’ex Milan

Nel post partita di Torino-Milan si è discusso molto della lotta scudetto e si è parlato del Napoli e delle chance della squadra di Luciano Spalletti.

Il posticipo della dodicesima giornata di Serie A ha visto la vittoria del Torino sul Milan per 2 a 1. Gara decisa nel primo tempo con i granata avanti con le reti di Dijdij e Miranchuk e tre punti fondamentali per la corsa in campionato. Match che serve anche in casa Napoli con gli azzurri che volano sempre di più in campionato.

Gli azzurri, dopo la dodicesima giornata di campionato, hanno 5 punti di vantaggio sull’Atalanta e sei ora sul Milan e domenica affronteranno a Bergamo la seconda in classifica. Ottimi risultati per gli azzurri, che, poi, avranno un calendario più agevole.

Nel post partita di Torino-Milan si è discusso riguardo la lotta scudetto e riguardo questa ipotetica fuga del club partenopeo. L’ex giocatore e ora opinionista Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di DAZN ed ha detto la sua sulla lotta scudetto.

Napoli, le parole di Ambrosini sulla lotta scudetto

Ambrosini ha dichiarato cosi: “La fuga in campionato del Napoli è favorita dal rendimento della squadra di Spalletti, gli azzurri stanno facendo qualcosa di incredibile e tutto ciò va sottolineato”. L’ex calciatore rossonero ha poi continuato analizzando un punto importante:

“In virtù delle prossime tre giornate di campionato il Napoli è messa meglio con il calendario perchè, dopo la sfida di Bergamo, ha due sfide sulla carta agevoli davanti ai propri tifosi”. Ambrosini ha sottolineato appunto che ci saranno Juventus-Inter ed Inter-Atalanta e altri big match.