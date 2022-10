“Vergognoso”: Napoli, la ‘denuncia’ è improvvisa. I tifosi sono senza parole

Lo splendido inizio di stagione del Napoli ha attirato l’attenzione di molti media e addirittura la nascita di una polemica inattesa.

È proprio il caso di dirlo: il mondo del calcio sta scoprendo il Napoli come una delle più grandi realtà proposte dalla Serie A. Un riconoscimento che in realtà è meritato da anni e che comunque non rappresenta una novità per gli addetti ai lavori nostrani, ma che complice lo strepitoso inizio di stagione dei campani è arrivato persino oltreoceano.

Il roboante 4-0 con cui la banda di Spalletti ha liquidato ieri il Sassuolo è stato la ciliegina sulla torta di una partenza da 10 e lode. Che ha visto la qualificazione da prima della classe in un girone di Champions League sulla carta molto complicato (con Liverpool, Ajax e Rangers) e un 1° posto in Serie A confermato.

Il 13° successo consecutivo è stato firmato da Victor Osimhen, autore di una tripletta, e da Khvicha Kvaratskhelia, sempre più protagonista del nostro campionato dopo essere arrivato nello scetticismo generale la scorsa estate. E proprio questi due giocatori sono finiti al centro di una curiosa polemica negli Stati Uniti.

Polemica in USA: le stelle del Napoli non andranno ai Mondiali

Vedere Osimhen e Kvaratskhelia duettare ha esaltato gli appassionati statunitensi. Ma presto è nata una sorta di “lamentela”, riportata da una delle più importanti agenzie di stampa a stelle e strisce. Associated Press infatti ha raccontato di un grande risentimento da parte dei tifosi americani. Questi infatti riterrebbero “vergognoso” il fatto che le due stelle del Napoli non saranno presenti a Qatar 2022.

Purtroppo, infatti, né la Nigeria di Osimhen né la Georgia di Kvaratskhelia hanno superato i gironi di qualificazione rispettivamente nella CAF e nella UEFA. Una triste realtà con cui però bisogna fare i conti e che ha sorpreso principalmente chi soltanto ora sta scoprendo la classe dei campioni del Napoli. Chi vorrà vederli in azione dovrà quindi accontentarsi di osservarli nelle gare degli azzurri.