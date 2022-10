“Ricorda quando prendeva palla Maradona…”: Napoli, che elogio in diretta

Maurizio De Giovanni, giornalista e scrittore, ha parlato di uno dei giocatori del Napoli portando in diretta un paragone importante.

Il Napoli prosegue la sua cavalcata, e lo fa con risultati sorprendenti ma soprattutto divertendo i tifosi. Anche la partita contro il Sassuolo ha confermato l’andamento positivo dei ragazzi di Spalletti, ma soprattutto ha posto nuovamente l’attenzione su quello che è un gruppo compatto costruito dall’allenatore. E’ vero anche, va detto, che ci sono alcuni elementi in particolare che stanno regalando giocate pazzesche, e che stanno diventando sempre più beniamino del pubblico.

Su tutti, non si può non prendere in considerazione Kvaratskhelia. Il giocatore georgiano ha avuto un impatto formidabile sul campionato italiano. A suon di gol ed assist, il numero 77 azzurro sta divertendo e ad ogni partita risulta palese l’incisività di quello che ad oggi si può definire un vero e proprio crack.

Napoli, De Giovanni non ha dubbi: spiazza il paragone Maradona-Kvara

Insomma, le giocate di Kvara sono deliziose e testimoniano anche una qualità assoluta che il georgiano possiede e mette a disposizione della squadra ad ogni partita. Contro il Sassuolo due assist al bacio per Victor Osimhen, oltre al bellissimo gol del 3-0.

E cosi Maurizio De Giovanni, scrittore e giornalista, ha parlato proprio dell’attaccante azzurro, di fatto lanciando nuovamente un paragone importante con Maradona. Non sul valore assoluto del giocatore, ovviamente, ma relativo a quello che lo stesso Kvara sta rappresentando per i tifosi.

“Il paragone tra Kvaratskhelia e Maradona, ovviamente, non sussiste”, ha spiegato De Giovanni che ha poi spostato l’attenzione su un altro aspetto. “Ma l’attesa, l’entusiasmo che c’è quando prende palla il georgiano, allo stadio si percepisce bene, ricorda quello che succedeva quando prendeva palla Diego. Questo ragazzo fa cose non comuni”, ha ancora detto De Giovanni ai microfoni di ‘Radio24’.