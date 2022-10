“Come in un film”: Napoli, l’ex Milan esalta la squadra di Spalletti

Il Napoli continua a dominare sia in Italia che in Europa. Il club azzurro raccoglie complimenti e record oramai quasi tutti i giorni. Spettacolo al Maradona.

Il Napoli di Luciano Spalletti vola in Serie A ed in Europa e fa sognare tutti i suoi tifosi. La formazione partenopea regala record giornata dopo giornata ed i numeri degli azzurri non sono passati inosservati. Cinquanta gol stagionali e numeri spaventosi in casa azzurra. Kvaratskhelia e compagni stanno illuminando il campionato italiano e, giornata dopo giornata, piovono gli elogi.

La società è stata capace durante la sessione estiva di cedere pedine fondamentali come Insigne e Koulibaly e ripartire da giovani e scoprendo grandi talenti che stanno facendo le fortune di Luciano Spalletti. Un ex tecnico che ne sa qualcosa di calcio e spettacolo è Arrigo Sacchi.

Lo storico ex allenatore del Milan e della Nazionale ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport ed ha rivelato interessanti dichiarazioni: “Punti di forza di squadre come Milan e Torino? Il progetto. Va detto che senza il progetto non si costruisce nulla”.

Le parole di Sacchi sul Napoli

L’ex tecnico ha continuato ai microfoni della rosea: “La bravura del Napoli sta nel progetto e nell’organizzazione, la squadra ha una manovra offensiva che ha fatto crescere tanti elementi che non venivano considerati campioni”. Non è la prima volta che Sarri elogia il lavoro degli azzurri.

Sacchi ha fatto il paragone con il Milan ed ha continuato dicendo: “Il gioco è importante come la trauma di un film, i migliori attori non bastano per la preparazione di un capolavoro e gli allenatori sono direttori di orchestra o registi cinematografici”.