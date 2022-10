Sentenza durissima, ora è ufficiale: arriva dopo Napoli-Sassuolo

Napoli-Sassuolo è terminata con un nuovo poker per gli azzurri, ma sugli spalti dello ‘Stadio Maradona’ si è verificato un episodio increscioso.

Non c’è davvero nulla che possa frenare gli uomini di Luciano Spalletti. La squadra ha ancora dilagato sull’avversario, travolgendo questa volta i neroverdi con una tripletta, la prima in azzurro, di Victor Osimhen. Poi, una rete dell’immancabile Kvaratskhelia. Esplosione di gioia sugli spalti, in una giornata piuttosto speciale. La società azzurra ha ricordato con una cerimonia, prima del fischio d’inizio, Diego Armando Maradona. Questo 30 ottobre 2022 avrebbe festeggiato 62 anni.

Un pomeriggio che aveva tutti i crismi per essere perfetto, grazie anche al pienone che si è registrato sugli spalti eppure si è verificato un episodio, che ha reso necessario l’intervento degli agenti del Commissariato San Paolo.

Fortunatamente nessun episodio che abbia potuto pregiudicare lo svolgimento della gara o il trascorrere felice del pomeriggio per i tifosi accorsi all’impianto di Fuorigrotta, ma comunque un momento non dei migliori.

Napoli-Sassuolo, sanzioni e Daspo per un tifoso: i dettagli

I servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza nell’area dello ‘Stadio Maradona’ hanno dovuto sanzionare 4 persone di età compresa tra i 18 e i 47 anni per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e quindi violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo.

La Polizia ha poi denunciato un uomo a causa di lesioni personali e violenza nei riguardi di uno steward. In questo caso è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo oltre alla sanzione per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. Infine, i servizi preposti sono intervenuti sanzionando 14 parcheggiatori abusivi e sono state rimosse ben 60 autovetture, parcheggiate in divieto di sosta e altri 103 motoveicoli sono stati multati per la medesima motivazione.