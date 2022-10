“Come Pirlo”: Napoli, il paragone che spiazza dopo la vittoria col Sassuolo

Andrea Pirlo è stato oggetto di un ‘paragone’ con un giocatore del Napoli che ieri contro il Sassuolo è stato tra i migliori in campo.

Il Napoli ha battuto anche il Sassuolo di Alessio Dionisi. Con la vittoria di ieri, il team partenopeo, tra tutte le competizioni, ha centrato il tredicesimo successo consecutivo. I primi mesi di questa stagione degli azzurrini sono stati quasi perfetti.

La squadra di Luciano Spalletti, di fatto, ha vinto tutte la partite giocate dallo scorso agosto, tranne i due pareggi rimediati contro la Fiorentina all’Artemio Franchi e contro il Lecce al Maradona. Il match di ieri contro il Sassuolo è stata l’ennesima dimostrazione della forza di questo Napoli.

I neroverdi, infatti, hanno avuto più di qualche occasione per segnare, cosa di cui si è lamentato lo stesso Luciano Spalletti, ma la gara del Maradona non è mai stata in discussione. I due protagonisti della partita di ieri sono stati sicuramente Osimhen e Kvaratskhelia, tuttavia anche un altro giocatore è finito sotto la luce dei riflettori.

Napoli-Sassuolo, il paragone su Mario Rui: “Il suo assist a Kvaratkshelia come uno di quelli di Pirlo”

Mario Rui, infatti, è stato elogiato da tutti sia per la gara di ieri che per tutta la stagione. Il portoghese contro il Sassuolo ha sfiorato anche il gol, bravissimo Consigli a respingere il suo tiro, ma il fiore all’occhiello del suo match di ieri è stato sicuramente l’assist fornito a Kvaratskhelia per la rete del 3-0.

Il passaggio di Mario Rui è stato così bello e preciso che secondo il ‘Mattino’ ha ricordato il piede fatato di un campione del Mondo: “L’assist a Kvaratskhelia per il 3-0 è stato micidiale, come Pirlo ai bei tempi. Impressionante quando rientra, tira con il destro e maledice la traversa”.